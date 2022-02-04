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В Хакасии выявлен дефицит врачей, учителей и соцработников
Общество
В Хакасии выявлен дефицит врачей, учителей и соцработников
Global Look Press  /  Yasin Akgul/dpa

Абакан, 4 февраля. В министерстве труда и соцзащиты Хакасии оценили ситуацию с кадрами в разных сферах занятости.

По данным ведомства, сейчас в республике наблюдается наибольшее число вакансий в сферах здравоохранения и социальных услуг - 835, включая 307 вакансий врачей. В государственном управлении имеется 634 вакансии, в стройиндустрии – 490, в сфере образования – 411, на предприятиях обрабатывающего производства – 635, для добычи полезных ископаемых не хватает 417 специалистов, сообщает «Хакасия».

Всего количество вакантных рабочих мест и должностей, исходя из потребностей работодателей республики, зафиксированных в службе занятости, достигает 5446.

Ранее ФАН сообщал о результатах исследования сервиса hh.ru относительно ситуации на российском рынке труда. Выяснилось, что в январе 2022 года наиболее острый дефицит специалистов наблюдается в сферах консультирования, страхования, сервисных работ, продаж, строительства, медицины, IT, а также рабочих.

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