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Вице-президент Роснефти Леонтьев допустил вербовку зажиточных россиян в Британии

Политика
Вице-президент Роснефти Леонтьев допустил вербовку зажиточных россиян в Британии
pixabay.com

Москва, 4 февраля. Британские спецслужбы могут начать вербовать находящихся на территории королевства состоятельных россиян. Об этом сообщил вице-президент и пресс-секретарь компании «Роснефть» Михаил Леонтьев.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс до этого заявила, что Лондон может конфисковать имущество у российских олигархов, которое находится на британской территории, передает Радио Sputnik.

«Они (британцы. — Прим. ФАН) открыто говорят, что готовят санкции против активов и собственности. И в американском, и в британском законодательстве есть пункт очень интересный. О том, что изъятие из всех этих рестрикций в интересах национальной безопасности всегда возможно. Все эти санкции, и американские, и особенно британские совершенно гениальное основание для вербовки. Идеальное», — сказал Леонтьев в интервью ИА SM-News.

Глава МИД Великобритании Трасс ранее заявила о намерении посетить Россию «как можно скорее». Дипломат до этого уже собиралась приехать в Москву, однако этим планам помешала пандемия.

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