Кто облагородит «Горскую»: в финал конкурса «Мегалайна» вышли компании с мировым именем

Три крупных консорциума — лидера в своей отрасли победили в первом этапе конкурса от компании «Мегалайн» на лучшее архитектурно-градостроительное решение территории «Горская». Финалистов объявил глава компании Геннадий Корупятник в пятницу, 4 февраля, в пресс-центре Медиагруппы «Патриот». Однако, добавил руководитель «Мегалайна», пока сроки реализации проекта затягиваются из-за бюрократических препонов.

Во второй этап конкурса прошли три консорциума: Maris — 10Design, Semren&Mansson+MVRDV, COOP HIMMELB(L)AU / WOWHAUS / PWC. Именно они в дальнейшем поборются за победу и право реализовать свой проект «Горской».

«В финал вышли консорциумы с наибольшим опытом в реализации проектов, релевантных условиям конкурса, представившие полноценное по содержанию эссе с персонализированной ключевой идеей, раскрывающее подход к решению всех конкурсных задач», — отметил на пресс-конференции генеральный директор компании «Мегалайн».

Сейчас территория бывшей строительной площадки комплекса защитных сооружений в 150 гектаров захламлена. Проект компании «Мегалайн» по ее реновации предполагает появление нового делового центра в Петербурге, включающего парк инноваций, складские помещения формата Light Industrial, музей дамбы с обзорной площадкой, а также благоустроенную портовую набережную и многофункциональные бизнес-объекты.

Проект «Горская» планируется реализовать исключительно на деньги инвесторов — без привлечения бюджетных средств. Однако без всяческого участия и содействия города столь масштабный проект реализовать фактически невозможно. Бюрократические процедуры выстраивают перед инвестором настоящую стену.

Инвесторы уже не единожды отмечали, что в Петербурге свое специфическое отношение к привлечению и работе с частными инвестициями. И «Горская» тоже столкнулась с этим. Как сказал на пресс-конференции Геннадий Корупятник, подход к работе с инвесторами в Петербурге формальный. К тому же из-за отсутствия четко сформулированных требований к проектам и документации легко получить отказ в рассмотрении, добавил он.

Народные новости / Руслан Тимербаев

«Есть одно распоряжение, в котором указаны документы, необходимые для получения статуса стратегического инвестиционного проекта. Но даже приложив все документы ввиду отсутствия четко сформулированных требований к содержанию можно получить отказ в их рассмотрении. Используется формальный подход. Отсутствует работа с инвестором. Мы можем точно утверждать это на примере нашего проекта по «Горской», — поделился глава «Мегалайна».

Как рассказал гость студии, в рамках проекта «Горской» были поданы заявления на предоставление трех земельных участков с целевым назначением для размещения инновационных центров. Предложение о строительстве таких объектов полностью соответствует документам территориального зонирования, а также закону Санкт-Петербурга о предоставлении земельных участков, находящихся в государственной собственности. Однако в ответ пришла формальная отписка о том, что участки обременены правами государственных учреждений Санкт-Петербурга.

«Нам указывается, что текущие виды разрешенного использования земельных участков не соответствуют тем, что мы указываем в заявках. Но эти «текущие виды» использования — например, «водный транспорт», «размещение складов» — остались от времен строительства дамбы и уже не соответствуют действующим правилам землепользования и застройки Санкт-Петербурга», — пояснил Корупятник. — Изучив возможность устранения данных замечаний, мы понимаем, что чиновникам нужно будет подать одно заявление на смену вида разрешенного использования, а снятие права постоянного бессрочного пользования занимает всего месяц».

При должном отношении петербургских чиновников «Мегалайн» уже мог бы начать работы по проектированию инновационных центров, подчеркнул генеральный директор компании.