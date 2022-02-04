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Следствие установило, что Исмаилов издевался над Руссо
Шоу-бизнес
Следствие установило, что Исмаилов издевался над Руссо
Global Look Press  /  Pravda Komsomolskaya

В Пресненском районном суде Москвы продолжают рассматривать дело о похищении в 2004 году певца Авраама Руссо. В ходе заседания были заслушаны показания сотрудников правоохранительных органов, которые расследовали преступление. Они касались отношений руководителя группы АСТ и певца. Согласно данным следствия, бизнесмен Тельман Исмаилов неоднократно издевался над Руссо и оскорблял его.

Следователи рассказали, что Исмаилов очень жестко обращался с Авраамом Руссо, унижал, заставлял целовать ему руки, петь для друзей на частных вечеринках. В день похищения артиста избили охранники до потери сознания, они принуждали его к сотрудничеству. Согласно медицинским документам, певцу причинен тяжкий вред здоровью: у него диагностированы перелом носа, черепно-мозговая травма, множественные ушибы. Главным обвиняемым по делу о похищении проходит племянник Тельмана Исмаилова Заур Марданов.

«Все это доказывает, что ни о каком оговоре Марданова не может быть и речи», — подтвердил ФАН адвокат Авраама Руссо Андрей Алешкин.

Напомним, по версии следствия, в 2004 году Тельман Исмаилов в сговоре с Зауром Мардановым, Тарханом Эльдукаевым, Эльяром Дамировым и Владимиром Гусаковым под надуманным предлогом заманили Авраама Руссо в ресторан «Прага» в Москве. Его там удерживали, заставляя подписать договоры о работе с Исмаиловым как с продюсером, после чего вывезли в дом бизнесмена в Подмосковье, где держали еще сутки, пока Руссо не согласился на все требования.

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