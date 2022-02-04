Игроки сборной России по мини-футболу получат двойные премиальные за победу над Украиной

Амстердам, 4 февраля. Сборная России по мини-футболу получит двойные премиальные, если обыграет Украину в полуфинале чемпионата Европы 2022 года.

Журналист Иван Карпов сообщил в своем Telegram-канале, что РФС может удвоить премиальные сборной России по мини-футболу, если команда Сергея Скоровича победит Украину в матче 1/2 финала чемпионата Европы. По его информации, каждый игрок получил по 1,5 миллиона рублей. В случае, если сборная России завоюет золото континентального первенства, призовые футболистов составят 2 миллиона рублей.

Полуфинальный матч чемпионата Европы пройдет в Амстердаме 4 февраля. Игра между сборными России и Украины начнется в 19 часов по московскому времени. Во втором полуфинале встретятся команды Испании и Португалии.