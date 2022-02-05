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Двойные стандарты Запада: депутат Новиков оценил ответные меры РФ на запрет вещания RT DE

Общество
Двойные стандарты Запада: депутат Новиков оценил ответные меры РФ на запрет вещания RT DE
Федеральное агентство новостей  / 

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в разговоре с ФАН прокомментировал решение немецкой комиссии по надзору за СМИ, которая запретила RT DE вещание на немецком языке в Германии из-за отсутствия лицензии. Напомним, согласно тексту заявления, телеканал якобы не получал соответствующего разрешения.

Новиков считает принятые ответные Россией меры по отношению к государственному изданию Deutsche Welle правомерными. По его словам, постановление государственных властей помогло выявить двойные стандарты Запада — сразу после решения прекратить вещание немецкой телерадиокомпании в РФ иностранные представители СМИ обрушились на власти нашей страны с несправедливой критикой.

«Стали изобретать какие-то обращения в адрес России, чтобы решение было аннулировано, чтобы Москва не ограничивала деятельность этого СМИ. Почему-то все забыли, что это ответная мера, связанная с течением работы RT на территории Германии. Очень яркая картинка раскрывает двойные стандарты Запада. Почему-то Россию призывают к свободе слова, к свободе информации и СМИ, пока сами в это время циничным образом мешают работе российских журналистов на территории страны», — возмутился Дмитрий Новиков.

Двойные стандарты Запада: депутат Новиков оценил ответные меры РФ на запрет вещания RT DE
pixabay.com / Th G

По его словам, читатели и зрители, естественно, могут иметь претензии и выражать собственные пожелания, связанные с работой над контентом. Однако иностранным коллегам по медиаполю нельзя вносить коррективы в повестку российских СМИ на Западе.

«Тут двух мнений быть не может. Любая политическая сила России, будь то правящая или оппозиционная, как, например, КПРФ, не может согласиться и принять такого рода критику и несправедливость», — оценил ответные меры собеседник.

Ранее ФАН писал, что главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала решение регулятора MABB в Германии о запрете вещания RT DE Productions полной чушью.

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