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Депутат Новиков: «Во внезапном удалении СМИ ЛНР и ДНР с YouTube есть политический подтекст»
Политика
Депутат Новиков: «Во внезапном удалении СМИ ЛНР и ДНР с YouTube есть политический подтекст»
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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал ФАН внезапное удаление канала Луганского информационного центра (ЛИЦ) с видеохостинга YouTube. Парламентарий считает, что данная ситуация имеет политический подтекст.

«На мой взгляд, YouTube отличается тем, что он проводит политику, связанную с отфильтровыванием различного контента. Причем не такого, какой действительно является неприемлемым для широкого распространения для детей и подростков. Такие видео подлежат гораздо меньшей цензуре, чем то, что касается выражения мнений каких-то политических сил, мнений, идей. Считать, что это результат случайного стечения обстоятельств, на мой взгляд, наивно. Конечно, политический контекст и подтекст налицо», — считает собеседник издания.

Депутат Новиков: «Во внезапном удалении СМИ ЛНР и ДНР с YouTube есть политический подтекст»
pixabay.com /

Напомним, на странице ЛИЦ на YouTube указано, что канал был заблокирован из-за нарушений правил сообщества. Об этом стало известно из сообщения главного редактора издания Сергея Мешкового. Новиков утверждает, что вопиющая несправедливость ни в коем случае не должна помешать продвижению информации.

«Для тех, кто интересуется политической ситуацией в Донбассе, для них нужно формировать новости и сообщать о развитии событий. Поэтому вне зависимости от того, удастся ли это делать через YouTube или другие площадки, очень важно, чтобы те, кто занимаются освещением становления государственности ДНР и ЛНР, продолжали это делать и не опускали руки, использовали текстовые форматы и интернет-площадки. Пользователи найдут, как получить информацию, которая им важна. Я сам не раз убеждался в востребованности информации», — заключил депутат Госдумы.

Ранее пользователи YouTube и Google пожаловались на сбои в работе интернет-платформ. Информация появилась на портале Downdetector.

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донбасс луганск политика ютуб
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