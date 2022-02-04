Эстония подготовила план на случай эскалации конфликта на Украине

Таллин, 4 февраля. Эстония не видит прямой угрозы для себя, однако подготовила план действий на случай эскалации вооруженного конфликта на Украине. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров страны, уточняя, что стране в любом случае следует быть готовой к кризису, сопровождающему усиление военной активности.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас полагает, что стране следует быть готовой к приему беженцев, энергетическому кризису и другим возможным последствиям, передает информационное агентство «Новороссия». Глава кабинета министров подчеркнула, что правительство разработало план по повышению готовности страны к нежелательным ситуациям.

Ранее ФАН рассказывал о готовности Великобритании к увеличению численности своего военного контингента на территории Эстонии. Это связано с ситуацией вокруг Украины.