Посол Алжира в Мали заявил о безусловной поддержке народа африканской республики

Бамако, 4 февраля. Мэр малийской столицы Адам Сангаре провел встречу с новым послом Алжирской Народной Демократической Республики эль-Хауэсом Риаше. Стороны договорились развивать двустороннее сотрудничество, сообщает издание Mali Actu.

«Иностранный дипломат выразил поддержку правительству переходного периода в деле политического противостояния с государствами коллективного Запада. Кроме того, господин Риаше напомнил о поддержке в области санитарии, образования и развития, а также заявил, что для него большая честь быть принятым мэром столичного округа Мали и рассказать о сотрудничестве, существующем между двумя странами», — пишут журналисты.

Представитель Алжира добавил, что власти республик имеют огромные возможности и желание поддерживать друг друга на пути к процветанию и благополучию двух африканских народов. И «упускать этот шанс нельзя».

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«19 февраля посольство Алжира в сотрудничестве с Ассоциацией бывших студентов организует у Мемориала Модибо Кейта круглый стол о роли Мали в деколонизации континента, взяв в качестве примера поддержку алжирской революции. Это говорит о небывалом уровне взаимодействия», — сказал Риаше.

Мэр Бамако Адам Сангаре пригласил высокопоставленного дипломата совершить визит в районную ратушу, где его внесут в список почетных гостей столицы.

«Партнерство между нашими республиками всегда было выгодным с момента обретения независимости и до настоящего времени. Поэтому нам очень хотелось бы еще больше закрепить сотрудничество и таким незамысловатым образом проявить наше искреннее признание», — заключил глава города.

Ранее председатель Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) Нана Акуфо-Аддо заявил, что смена власти в Мали оказалась «заразительной» и создала тенденцию, которая привела к последующим переворотам в регионе.