Волочкова после ряда неудачных отношений обратилась к коучу

Москва, 4 февраля. Бывшая артистка Большого театра Анастасия Волочкова после расставания с Сергеем Кузнецовым решила проработать неудачные отношения со специалистом. Об этом она объявила во время прямого эфире в Instagram.

Еще в январе Волочкова была счастлива и любима. Танцовщица отдыхала на Мальдивских островах в компании нового возлюбленного, с которым познакомилась на шоу «Давай поженимся!». Однако романтическая идиллия продлилась недолго — звезда снова осталась одна.

Артистка предположила, что каждый раз совершает какую-то ошибку и это приводит к расставанию с мужчинами. Она решила разобраться с этим вместе с подписчиками.

«Ввиду последних событий в моей личной жизни, задумалась. А что я делаю не так? И почему мне попадаются совсем не те мужчины, которых я жду», — написала Волочкова.

Prt Scr instagram.com / @volochkova_art

Поклонники негативно отреагировали на публикацию Волочковой, считая, что звезда не имеет представления о любви. В случае с Кузнецовым могла быть только мимолетная страсть, предположили фолловеры.

«Вам 46 лет, а вы ведете себя хуже девочки-подростка с бушующими гормонами. Уж точно не вам говорить о любви. У большинства ваших подписчиц (и практически у 100% хейтеров) крепкие семьи и отношения длительностью 10–20 лет», — заявила одна из пользовательниц.

Кузнецов ранее прокомментировал их разрыв с Волочковой в соцсетях. По словам мужчины, балерина совершила поступок, который он не смог бы простить. Телеведущая Дана Борисова предположила, что причиной расставания звезды с кавалером была ее измена.