«Аэрофлот» получил два дальнемагистральных лайнера Boeing 777 c обновленным салоном

Москва, 4 февраля. Авиакомпания «Аэрофлот» получила в распоряжение два дальнемагистральных лайнера Boeing 777 с обновленным салоном.

Усовершенствованная компоновка самолета позволяет с комфортом размещать 427 пассажиров в трех классах обслуживания. В комплектации новых самолетов входит: 28 кресел бизнес-класса Super Diamond NG, 24 кресла класса «Комфорт», 375 кресел эконом-класса. В последнем шаг кресел составляет 80 см, в «Комфорте» — 96 см. В бизнес-классе есть возможность превратить кресло в мини-кабинет или спальную комнату.

На борту есть мультимедийная развлекательная система, в которую ежемесячно загружается не менее 60 кинопремьер мирового и отечественного кинематографа и 40 фильмов-новинок. Услугой могут воспользоваться пассажиры любого уровня. На лайнере есть доступ к высокоскоростному интернету.

Федеральное агентство новостей / Борис Гришин

Новые Boeing 777 на данный момент летают по направлению Владивосток и Петропавловск-Камчатский. В планах компании задействовать лайнеры на самых востребованных маршрутах.

Авиакомпания «Аэрофлот» и оператор спутниковой связи СТЭККОМ за 2021 год подключили к бесплатному интернету 34 самолета. Возможность выхода в Сеть пополнила список развлечений во время полетов. На данный момент эта авиакомпания является единственной в России, кто может предоставить подобный сервис.