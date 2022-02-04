«Германию хотят сделать соучастницей»: Резников просит Берлин разрешить поставки оружия на Украину

Правительство Украины в лице главы минобороны Алексея Резникова 3 февраля обратилась к Германии с просьбой снять запрет на поставки Киеву третьими странами немецких вооружений. При этом речь шла даже об образцах времен Варшавского договора.

«Мы просили прекратить блокировать у Правительства Германии поставку оружия другими странами. Например, в просьбе Правительства Эстонии поставить на Украину оружие производства еще ГДР Германия отказывает», — заявил Резников на встрече с журналистами.

Причина подобного решения Германии вполне объяснима: Правительство ФРГ не желает становиться стороной внутриукраинского конфликта и нести ответственность за преступления Киева в Донбассе. Об этом корреспонденту ФАН рассказал официальный представитель ЛНР в политической рабочей группе на минских переговорах Родион Мирошник.

«Я считаю, что действия Резникова направлены на то, чтобы втянуть Германию в непосредственное нарушение Минских соглашений. Напомню, что Германия является посредником и гарантом их выполнения, а Украине крайне важно растоптать этот ее статус», — пояснил политик.

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Все эти обращения, по мнению эксперта, не что иное, как стремление украинских властей убедить общество в актуальности лозунга «Весь мир с нами!»

«Они хотят, чтобы все вокруг видели: им поставляют оружие, какое угодно и какого угодно качества, становясь при этом соучастниками этого преступления, этой братоубийственной войны националистического Киева против Донбасса. Все их требования не настолько весомы с точки зрения военной составляющей. Главное в них — желание Украины сделать своими подельниками как можно больше стран», — резюмировал Мирошник.

Ранее в январе с подобными же заявлениями выступал и посол Украины в Германии Андрей Мельник, рассказавший в интервью агентству DPA о том, что ВСУ рассчитывают получить от Берлина боевые корабли и современные системы противовоздушной обороны.

Все эти громкие требования увеличения военной помощи звучат на фоне продолжающейся концентрации тяжелых украинских вооружений вдоль линии соприкосновения на юго-востоке страны, что говорит о вероятном наличии у Киева планов силового разрешения «донбасского вопроса».