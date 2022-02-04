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Астролог Никольская предсказала напряженную атмосферу и скандалы на ОИ в Пекине

  /   Обновлено: 04 февраля 2022 14:10
Олимпийские игры 2022
Астролог Никольская предсказала напряженную атмосферу и скандалы на ОИ в Пекине
Федеральное агентство новостей

Москва, 4 февраля. Астролог Алена Никольская дала прогноз на Олимпийские игры в Пекине, которые стартуют 4 февраля. Она заявила, что скандалы не обойдут стороной эти соревнования.

Эксперт отметила, что Олимпиада в Пекине подарит мировому спорту имена новых спортсменов, которые поразят многих, также будут неожиданные повороты у опытных участников ОИ. Возрастным атлетам стоит быть аккуратнее, поскольку на их путь выпадет достаточно много нестандартных ситуаций, связанных с травмами.

«Не только у наших спортсменов, которые будут выступать на Олимпиаде, могут быть такие ситуации, когда они либо очень высокие результаты покажут, либо, наоборот, будут травмы», — пояснила астролог в интервью радио Sputnik.

Никольская с сожалением отметила, что скандалов на Олимпиаде не избежать. Виной тому полнолуние, которое произойдет 16 февраля. Также в период Олимпиады проходит празднование китайского Нового года, который окажет влияние на международное первенство.

«Полнолуние будет напряженное в этом году. Поэтому будут буквально лететь искры с разных сторон. Мы услышим много скандалов и увидим много ситуаций, которые заставят о себе говорить именно в этот промежуток», — предсказала Алена Никольская.

Олимпийские игры стартуют в Пекине 4 февраля. Соревнования продлятся по 20 февраля.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Астролог Никольская предсказала напряженную атмосферу и скандалы на ОИ в Пекине
олимпийские игры прогноз никольская
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