Кличко в очередной раз оконфузился во время публичного выступления

Киев, 4 февраля. Глава Киева Виталий Кличко забыл украинские слова во время публичного выступления. Инцидент произошел во время речи о проблемах с вывозом мусора.

Очередной конфуз мэра попал на видеозапись трансляции мероприятия. На кадрах видно, как политик начинает фразу, но в течение нескольких секунд не может ее закончить, произнося различные междометия.

«Что же.... А. Что же мы будем делать с мусором», — с трудом выговорил Кличко.

Это далеко не первый позор Виталия Кличко на публике. Накануне он не смог выговорить украинское слово «писля» и заменил его нецензурным русским. Высказывание мэра вызвало смех не только в зале, но и у сурдопереводчицы. Градоначальник так разволновался, что продолжил веселить общественность — «оригинально» исказил и слово «сенсационных».

Еще одним конфузом Кличко стало его поздравление с наступающим Новым годом. Градоначальник столицы Украины изначально заявил, что наступает 2220 год. Однако вскоре Кличко решил исправить дату и поздравил всех присутствующих в зале с грядущим 2222 годом.