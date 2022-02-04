Медиагруппа «Патриот» объявила о сотрудничестве с изданием Abdulova.info

Санкт-Петербург, 4 февраля. Интернет-издание Abdulova.info 4 февраля стало новым партнером «Патриота», говорится в сообщении на официальном сайте медиагруппы.

На портале Abdulova.info работают молодые, инициативные журналисты, которые анализируют и обсуждают геополитику, мировые глобальные процессы. Патриотическое издание заинтересовано в объективной подаче информации. Глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук приветствовал сотрудничество с новым партнером.

«С каждым днем все больше профессиональных и авторитетных изданий начинают работать с нашей медиагруппой. Наше сотрудничество позволит расширить освещение деятельности историко-патриотических обществ в России и многое другое», — поделился он.

В свою очередь учредитель и главный редактор издания Abdulova.info Ася Абдулова сообщила, что ее команда занимается сохранением исторической памяти о Великой Отечественной войне. Их работа имеет большое значение для укрепления связей между поколениями и формирования уважительного отношения к ветеранам.

В январе Медиагруппа «Патриот» включила в список партнеров самарское издание «Sova.info», которое является официальным СМИ администрации Самарской области.