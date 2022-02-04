Политолог Богатырев раскусил хитрый ход Киева с увеличением численности армии Украины

Киев, 4 февраля. За планами по увеличению численности Вооруженных сил Украины, Киев скрывает куда более серьезные и далеко идущие намерения. Такое мнение высказал политолог Даниил Богатырев.

Президент Украины Владимир Зеленский в начале февраля подписал указ об укреплении обороноспособности страны. В первую очередь документ предполагает рост численности Вооруженных сил Украины на 100 тысяч человек за три года.

«Я напомню, что на данный момент численность ВСУ составляет 250 тысяч человек, то есть, через три года она увеличится по этому указу до 350 тысяч человек. Это очень значительное увеличение, такого за время существования независимой Украины еще не было», — отметил Богатырев в эфире YouTube-канала «Перший Козацький».

Политолог подчеркивает, что такой серьезный шаг со стороны украинских властей потребует серьезных финансовых вливаний. Однако, учитывая сложную экономическую ситуацию в Незалежной, это станет довольно проблематичным.

Федеральное агентство новостей /

«Этих бойцов нужно не только кормить и где-то размещать, но их же нужно чем-то вооружать. И вооружать их нужно не каким-то барахлом, а современным вооружением, иначе в этом нет смысла. Государство планирует такие колоссальные траты, но за какие же средства вообще планируется увеличивать численность армии? Украина, будем откровенны, бедное государство. Украина — государство с колоссальными экономическими проблемами», — напомнил эксперт.

Очевидно, на увеличение численности армии власти Украины идут с одной простой целью. Данную реформу они смогут использовать как предлог для того, чтобы выкачать все сбережения, которые еще могли остаться на счетах у граждан страны, и в целом увеличить поступления с бюджет за счет новых налогов и сборов, считает аналитик.

«Все это наводит меня на одну простую и неутешительную мысль. Украинские власти будут обдирать население, как липку. Отбирать будут последнее. Потому что наши власти имеют только один источник дополнительного дохода для компенсации бюджетного дефицита и выплат по кредитам нашим западным партнерам — это личные средства граждан», — убежден политолог Даниил Богатырев.

Политолог Дмитрий Абзалов ранее указал на идеально выбранный Украиной момент для провокации в Донбассе. Эксперт назвал главные признаки готовящегося наступления ВСУ на ЛНР и ДНР.