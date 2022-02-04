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Власти Норвегии назначили Столтенберга новым главой Центробанка

  /   Обновлено: 04 февраля 2022 13:54
Экономика
Власти Норвегии назначили Столтенберга новым главой Центробанка
flickr.com  /  Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland

Осло, 4 февраля. Правительство Норвегии поставит действующего генсека НАТО Йенса Столтенберга на должность главы Центрального банка королевства после того, как он уйдет с поста главы альянса. Об этом говорится в сообщении властей страны.

В министерстве финансов Норвегии посчитали, что Столтенберг является наиболее квалифицированным кандидатом для соответствующей должности.

«Назначить генерального секретаря Йенса Столтенберга на пост главы Центробанка сроком на шесть лет. Он вступит в должность с даты, установленной министерством финансов», — говорится в сообщении.

НАТО четко продемонстрировала Российской Федерации свою готовность к диалогу. Такое заявление сделал ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью The Washington Post.

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