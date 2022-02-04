Власти Норвегии назначили Столтенберга новым главой Центробанка

Осло, 4 февраля. Правительство Норвегии поставит действующего генсека НАТО Йенса Столтенберга на должность главы Центрального банка королевства после того, как он уйдет с поста главы альянса. Об этом говорится в сообщении властей страны.

В министерстве финансов Норвегии посчитали, что Столтенберг является наиболее квалифицированным кандидатом для соответствующей должности.

«Назначить генерального секретаря Йенса Столтенберга на пост главы Центробанка сроком на шесть лет. Он вступит в должность с даты, установленной министерством финансов», — говорится в сообщении.

НАТО четко продемонстрировала Российской Федерации свою готовность к диалогу. Такое заявление сделал ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью The Washington Post.