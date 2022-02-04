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Бузова призналась, что больше не следит за Давой в соцсетях

Шоу-бизнес
Бузова призналась, что больше не следит за Давой в соцсетях
instagram.com  /  @buzova86

Москва, 4 февраля. Знаменитая певица и телеведущая Ольга Бузова, тяжело переживавшая расставание с блогером Давой (Давид Манукян), пришла в себя. По словам артистки, она уже перестала следить за экс-бойфрендом в соцсетях.

Ольга Бузова уже не первый раз сталкивается с проблемами в личной жизни. У звезды не сложился брак с футболистом Дмитрием Тарасовым, который после расставания с певицей нашел счастье с моделью Анастасией Костенко. Затем последовали непродолжительные романы, которые тоже оказались провальными. Среди несостоявшихся женихов был блогер Дава.

Сперва их отношения были похожи на сказку. Хотя некоторые полагали, что роман был лишь пиар-ходом. Само расставание оказалось скандальным — экс-звезда «Дома-2» обвинила Даву в изменах и рукоприкладстве.

Отпустить возлюбленного было не просто. Сперва артистка мониторила соцсети экс-парня и читала новости о нем. Вскоре звезда пришла в себя.

«Когда перестаю заходить на страницу к бывшему и палить его, понимаю, что все… я ожила, выжила. Мне все равно. Меня не задевает. Реакция должна быть, но я против, когда ее вызывают специально», — указала 36-летняя ведущая в YouTube-проекте ASK.

Ольга Бузова и Давид Манукян расстались в прошлом году. Они были вместе около года. После расставания со знаменитостью блогеру стали приписывать роман с певицей Мари Краймбрери.

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бузова личная жизнь дава
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