Американцы оставляют после себя «выжженную землю» во всех странах, куда они приходили со своей «демократией». К такому выводу пришел российский специалист по американской внешней и внутренней политике Дмитрий Дробницкий.

В конце прошлого года Россия обнародовала проекты договора с Соединенными Штатами и соглашения с Североатлантическим альянсом (НАТО) по гарантиям безопасности. Главные требования Москвы — западные партнеры должны предоставить юридические гарантии отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункты о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил Альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.

Политолог Дмитрий Дробницкий считает, что американские власти согласились выполнить требования России, касающиеся Европы. По его словам, это косвенно подтверждает помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан практически в каждом своем публичном выступлении.

«Американцы действительно ставят целый ряд своих форпостов. Они явно согласились отступить от зон интересов России и Китая. Об этом уже фактически напрямую говорит помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Наиболее откровенным он был во время своего выступления в австралийском Институте Лоуи, когда заявил, что Европа не является приоритетом для США», — сказал эксперт в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Prt Scr youtube.com / Дмитрий Дробницкий / Россия 1

Он предрек Украине незавидное будущее после ухода США. По словам политолога, на территориях, откуда уходят американцы, остается «выжженная земля и пустыня».

«Давайте посмотрим на разницу ухода из Афганистана СССР и США. Что оставил после себя Советский Союз и как бежали американцы? Откуда уходят американцы — выжженная земля. Они впоследствии оставляют страну в каменном веке. Американцы, уходя с любой территории, как показывает опыт, начиная с 50-х годов, оставляют за собой пустыню», — резюмировал Дмитрий Дробницкий.

Президент России Владимир Путин загадал Западу слишком сложную загадку, которая развязала горячие споры и расколола политическую элиту Соединенных Штатов. Об этом говорится в материале CNN.