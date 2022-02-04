Блогер Елена Блиновская подала в суд на Telegram

Москва, 4 февраля. Интернет-коуч и блогер Елена Блиновская подала иск к мессенджеру Тelegram о защите авторских прав, что подтверждается информацией на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.

Иск Блиновской поступил в Замоскворецкий районный суд 17 января. Дело определено в категорию «О защите авторских и (или) смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет»». Беседа по делу назначена на 24 февраля.

prt scr mos-gorsud.ru / Официальный портал судов общей юрисдикции города Москвы

Ранее сообщалось о финансовых претензиях продавца мужских часов Алексея Потехина к Блиновской. Мужчина через суд требует вернуть ему более 1,8 млн рублей. По словам истца, коуч купила у него часы Audemars Piguet модели Royal Oak Offshore почти за 2 млн рублей, но заплатила только залог в размере 100 тысяч рублей. Иск зарегистрировал Замоскворецкий районный суд Москвы.