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Роскомнадзор сообщил об открытии в России представительства сервиса Spotify

Технологии
Роскомнадзор сообщил об открытии в России представительства сервиса Spotify
unsplash.com  /  sgcdesignco

Москва, 4 февраля. Аудиостриминговый сервис Spotify открыл свое представительство в России во исполнение закона о деятельности иностранных лиц в интернете. Об этом сообщил Роскомнадзор.

Согласно российскому законодательству, зарубежные интернет-компании с суточной аудиторией более 500 тысяч человек обязаны открыть свои филиалы. Этот закон вступил в силу с 1 января.

«Создать филиал, или открыть представительство, или учредить российское юридическое лицо. Исполнено», — говорится в сообщении.

Роскомнадзор представил список компаний, которые должны следовать российскому закону «о приземлении». Это, в частности, Google, Apple, Meta Platforms, TikTok, Twitter и Telegram.

Ранее сообщалось, что американская корпорация Apple открыла представительство в России. Она стала первой компанией, исполнившей новый закон.

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