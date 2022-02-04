Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 февраля 14:39
14:38
Политика
Корнилов разоблачил фейк американской газеты The Times о войсках России у границ Украины
14:37
Общество
Мэр Москвы Собянин сообщил о стабилизации ситуации с COVID-19 в городе
14:37
Общество
В Хакасии выявлен дефицит врачей, учителей и соцработников
14:34
Происшествия
Министр туризма Ставрополья стал фигурантом уголовного дела после фестиваля фейерверков
14:33
Общество
«За RT DE ответили»: в России прекращает работу Deutsche Welle
14:29
Политика
Вице-президент Роснефти Леонтьев допустил вербовку зажиточных россиян в Британии
14:28
Происшествия
Стая бездомных собак набросилась на девочку во дворе жилого дома в Астрахани
14:27
Весь мир
Йеменская армия отбила у повстанцев несколько опорных пунктов в Марибе
14:26
Общество
Роспотребнадзор объяснил, как правильно выбирать антисептик для защиты от коронавируса
14:25
Общество
МЧС России предупредило петербуржцев о порывистом ветре в ночь на 5 февраля
Все новости

Песков опроверг сообщения о «причастности» России к утечке ответа США по безопасности

Политика
Песков опроверг сообщения о «причастности» России к утечке ответа США по безопасности
Prt Scr youtube.com  /  Соловьёв LIVE

Москва, 4 февраля. Россия не допускает своей причастности к утечке в СМИ ответа США по гарантиям безопасности. С таким заявлением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он прокомментировал высказывание заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о якобы ответственности Москвы за разглашение содержания конфиденциального документа.

«Относимся негативно. Не допускаем (такой возможности. — Прим. ФАН). К нашему сожалению, наши американские коллеги очень часто бывают уверены в том, что впоследствии оказывается неправдой», — сказал Дмитрий Песков журналистам.

Ранее упреки Нуланд прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее мнению, заявление американского политика свидетельствует о том, что Москва ведет открытую игру.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Песков опроверг сообщения о «причастности» России к утечке ответа США по безопасности
сша песков нуланд
Комментировать