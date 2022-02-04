Песков опроверг сообщения о «причастности» России к утечке ответа США по безопасности

Москва, 4 февраля. Россия не допускает своей причастности к утечке в СМИ ответа США по гарантиям безопасности. С таким заявлением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он прокомментировал высказывание заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о якобы ответственности Москвы за разглашение содержания конфиденциального документа.

«Относимся негативно. Не допускаем (такой возможности. — Прим. ФАН). К нашему сожалению, наши американские коллеги очень часто бывают уверены в том, что впоследствии оказывается неправдой», — сказал Дмитрий Песков журналистам.

Ранее упреки Нуланд прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее мнению, заявление американского политика свидетельствует о том, что Москва ведет открытую игру.