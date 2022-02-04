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CNN: бойцы ВСУ на линии разграничения в Донбассе не верят в «российское вторжение»

Армия
CNN: бойцы ВСУ на линии разграничения в Донбассе не верят в «российское вторжение»
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 4 февраля. Военнослужащие ВСУ, находящиеся в зоне конфликта в Донбассе, не верят сообщениям о предстоящем «российском вторжении». Об этом рассказала корреспондент американского телеканала CNN Кларисса Уорд.

Американская журналистка лично посетила позиции ВСУ на линии разграничения в Донбассе. Однако оказалось, что она не отличается внимательностью, поскольку ей не удалось заметить украинскую тяжелую бронетехнику, расположенную в регионе.

Также Уорд с удивлением обратила внимание, что украинские силовики абсолютно не верят слухам о «российском вторжении». Кроме того, никто из них к нему и не думает готовиться.

«Когда говоришь с местными, кажется, никого здесь ни капельки не волнует перспектива неминуемого вторжения», — отметила она.

В Москве не раз опровергали сообщения о «вторжении ВС РФ» на Украину. Подобные заявления, подчеркивали в Кремле, используются НАТО в качестве предлога для приближения западного вооружения к российским границам.

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко ранее рассказал, что ВСУ продолжают перебрасывать вооружение, полученное от Британии и США, к линии разграничения в Донбассе, передает «Царьград». Кроме того, Киев надеется получить от Анкары новую партию ударных дронов.

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украина Киев всу донбасс
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