Вашингтон, 4 февраля. Военнослужащие ВСУ, находящиеся в зоне конфликта в Донбассе, не верят сообщениям о предстоящем «российском вторжении». Об этом рассказала корреспондент американского телеканала CNN Кларисса Уорд.

Американская журналистка лично посетила позиции ВСУ на линии разграничения в Донбассе. Однако оказалось, что она не отличается внимательностью, поскольку ей не удалось заметить украинскую тяжелую бронетехнику, расположенную в регионе.

Также Уорд с удивлением обратила внимание, что украинские силовики абсолютно не верят слухам о «российском вторжении». Кроме того, никто из них к нему и не думает готовиться.

«Когда говоришь с местными, кажется, никого здесь ни капельки не волнует перспектива неминуемого вторжения», — отметила она.

В Москве не раз опровергали сообщения о «вторжении ВС РФ» на Украину. Подобные заявления, подчеркивали в Кремле, используются НАТО в качестве предлога для приближения западного вооружения к российским границам.

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко ранее рассказал, что ВСУ продолжают перебрасывать вооружение, полученное от Британии и США, к линии разграничения в Донбассе, передает «Царьград». Кроме того, Киев надеется получить от Анкары новую партию ударных дронов.