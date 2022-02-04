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Задержанный боевик рассказал о вмешательстве Парижа во внутренние дела ЦАР

Весь мир
Задержанный боевик рассказал о вмешательстве Парижа во внутренние дела ЦАР
flickr.com  /  hdptcar

Банги, 4 февраля. Париж пытается дестабилизировать внутриполитическую обстановку в Центральноафриканской Республике, заявил во время допроса задержанный у французского посольства боевик. Видеозапись беседы жандармов с радикалом опубликовало Radio Lengo Songo.

По словам арестованного в конце января Махамата Абдулая, он приходил на встречу с дипломатическими сотрудниками бывшей метрополии для получения инструкций.

«Долгое время я сотрудничал с бандформированием "Союз за мир в ЦАР" (UPC) и лично знаю Али Дарассу. Не так давно со мной связался француз по имени Фабьен, который работает в посольстве. Он пытался выяснить, где в настоящее время находился главарь распущенной группировки, чем он планирует заниматься в будущем.

После этого мы начали встречаться раз в неделю. Во время переговоров я получал пакет информации, который должен был передавать Али Дарассе. В нем содержались конкретные распоряжения, приказы, советы по противодействию армии ЦАР (FACA)», — заявил задержанный.

Махамат Абдулай добавил, что Париж преследует конкретные экономические интересы, так как Центральноафриканская Республика имеет богатую ресурсную базу. Особенно бывшую метрополию интересуют урановые, золотоносные и алмазные месторождения.

«Франция по сей день пытается внести смуту в регион, чтобы вернуться к тому, что у нее получается дельть лучше всего — грабить страны региона», — заключили ведущие радиостанции.

Ранее посольство Пятой республики признало факт общения с боевиками.

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