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Замоскворецкий суд зарегистрировал иск продавца часов к Елене Блиновской на 2 млн рублей

  /   Обновлено: 04 февраля 2022 13:33
Общество
Замоскворецкий суд зарегистрировал иск продавца часов к Елене Блиновской на 2 млн рублей
instagram.com  /  @elena_blinovskaya

Москва, 4 февраля. Иск продавца мужских наручных часов Audemars Piguet Алексея Потехина к Елене Блиновской был зарегистрирован столичным Замоскворецким судом, что подтверждается информацией на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.

Дело, в котором ответчиком является коуч и блогер Блиновская, определили в категорию «О защите прав потребителей — из договоров в сфере торговли, услуг, выполнения работ». Иск был зарегистрирован 2 февраля.

Замоскворецкий суд зарегистрировал иск продавца часов к Елене Блиновской на 2 млн рублей
mos-gorsud.ru / Prt Scr

Ранее СМИ распространили информацию об иске продавца часов Audemars Piguet модели Royal Oak Offshore, у которого были финансовые претензии к Блиновской. По словам мужчины, коуч купила у него дорогой аксессуар стоимостью почти 2 млн рублей, но заплатила только залог в размере 100 тысяч рублей.

Блиновская тут же отреагировала на новость в Instagram. Блогер назвала данную информацию «враньем чистой воды».

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суд дело блиновская
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