Москва, 4 февраля. Россия сделает все необходимое для того, чтобы США и их союзники по Североатлантическому альянсу вернулись к выполнению своих обязательств в сфере безопасности.

Соответствующее заявление было опубликовано Министерством иностранных дел России. Во внешнеполитическом ведомстве указали, что Москва продолжит настаивать на выполнении обязательств со стороны НАТО.

Кроме того, отмечается, что МИД пока рассматривает ответы Вашингтона и Брюсселя на российские предложения по гарантиям безопасности.

Ранее израильский военный эксперт Яков Кедми объяснил, почему Альянсу следует ожидать краха после истечения ультиматума России в отношении США.