Продажи автомобилей Geely в России увеличились втрое по итогам января

Москва, 4 февраля. Российские дилеры Geely за январь 2022 года реализовали 1863 автомобиля. Это оказалось в 3,4 раза больше относительно прошлого года, передает аналитическое агентство «Автостат».

Наиболее продаваемой моделью Geely на рынке РФ в минувшем месяце стал компактный кроссовер Coolray с показателем 783 реализованных авто. Это больше в 7,4 раза по сравнению с январем 2021 года, сообщает пресс-служба китайской компании.

На второй строчке по популярности расположился новый кроссовер Geely Atlas Pro, чьи продажи достигли 416 машин. Замкнул тройку лидеров Geely кроссовер Atlas, на котором остановили свой выбор 367 покупателей (+18%).

Россияне в 2021 году стали активнее покупать подержанные автомобили китайского производства. Согласно данным аналитиков «Авито Авто», спрос на такие машины увеличился за год на 14%.