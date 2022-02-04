Амаяк Акопян отказался от публичности из-за журналистов

Москва, 4 февраля. Популярный фокусник и иллюзионист Амаяк Акопян уже несколько лет не появляется на телевидении. Он объяснил это поведением назойливых журналистов.

Иллюзионист заявил, что он постоянно получает глупые, бестактные и неправильные вопросы. Ему регулярно поступают звонки от журналистов и телекомпаний, которые приглашают его участвовать в различных программах. Но Акопяну это не интересно.

«Им нужны жарено-соленые истории. У меня таких нет. Это все очень непочтительно к заслугам Амаяка Акопяна — артиста, которому аплодировали в семидесяти странах мира короли и принцы», — пояснил иллюзионист в интервью изданию «Абзац».

Однако даже добровольный уход от публичности не спас артиста. В прессе стали появляться сообщения, что Акопян остался совсем один и без денег. Также писали, что фокусник якобы болеет.

Ряд звезд порой избегают журналистов и превращаются в затворников. Одним из таких был ныне покойный Леонид Куравлев. Актер после смерти супруги не шел на контакт с коллегами и стал закрытым человеком.