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Песков: окончательных договоренностей по встрече Путина и Зеленского в Турции пока нет

  /   Обновлено: 04 февраля 2022 13:32
Политика
Песков: окончательных договоренностей по встрече Путина и Зеленского в Турции пока нет
Федеральное агентство новостей

Москва, 4 февраля. Кремль не отвергает возможности проведения встречи президента России Владимира Путина и его коллеги из Украины Владимира Зеленского в Турции, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, пока что нет окончательных договоренностей по поводу проведения встречи президентов.

Дмитрий Песков добавил, что в Москве пока нет понимания по инициативе посредничества Турции в диалоге по украинскому урегулированию.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что для него «не имеет значения место» переговоров с Россией. По его словам, сейчас важно, чтобы все стороны были готовы к такой встрече.

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украина турция песков
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