Песков: окончательных договоренностей по встрече Путина и Зеленского в Турции пока нет

Москва, 4 февраля. Кремль не отвергает возможности проведения встречи президента России Владимира Путина и его коллеги из Украины Владимира Зеленского в Турции, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, пока что нет окончательных договоренностей по поводу проведения встречи президентов.

Дмитрий Песков добавил, что в Москве пока нет понимания по инициативе посредничества Турции в диалоге по украинскому урегулированию.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что для него «не имеет значения место» переговоров с Россией. По его словам, сейчас важно, чтобы все стороны были готовы к такой встрече.