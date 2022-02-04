Аэростат планируют запустить над Приморьем в день рождения писателя-фантаста Жюля Верна

Владивосток, 4 февраля. В честь 150-летия романа Жюля Верна "Вокруг Света за 80 дней" в районе Уссурийска 8 февраля в день рождения писателя произойдет знаменательное событие. Будет запущен в небо воздушный шар вместе с несколькими пассажирами и самоваром, который раньше стоял на космодроме Восточный.

После завершения полета легендарный самовар почтой будет отправлен во Францию правнуку великого писателя Жану Верну, сообщили «ИА PrimaMedia». В корзине летательного аппарата также будет находиться коротковолновый радиолюбительский передатчик с аккумулятором и антенной для оповещения всего мира о необыкновенном полете. На воздушном шаре поднимутся президент Международного клуба культурных инициатив «Русский самовар» Александр Гетманов, исследователь-путешественник и руководитель проекта «POSTVENTURE & Почтовое приключение» Валерий Сушков, пилот аэростата Андрей Книга, профессиональный радист и прямой потомок братьев Лисицыных, которые 244 года назад открыли первое производство самоваров в Туле, Александр Лисицын и представитель одного из СМИ Приморского края.

Как ранее информировал ФАН, расположенный в Приморье парк «Земля леопарда» благоустроили для посещения туристов. В парке появилась экологическая тропа длиной более 360 метров.