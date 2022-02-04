Украинский журналист повздорил с комментатором Губерниевым перед церемонией открытия ОИ

Пекин, 4 февраля. Российский комментатор Дмитрий Губерниев вступил в перепалку с украинским журналистом перед началом церемонии открытия 24-й зимней Олимпиады.

Дмитрий Губерниев и журналист одного из украинских СМИ повздорили в медиалаундже перед стартом церемонии открытия Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Комментатор в своем Telegram-канале опубликовал видео инцидента, сообщив, что причина конфликта оказалась довольно банальной.

«Я случайно задел перегородку, где он сидел,извинился, но чувак стал обзываться! Но кто обзывается — тот сам так называется!» — написал Губерниев.

Церемония открытия зимней Олимпиады начнется в Пекине в 15 часов по московскому времени. В ней примет участие президент России Владимир Путин.