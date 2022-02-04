Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 февраля 14:38
14:37
Общество
Мэр Москвы Собянин сообщил о стабилизации ситуации с COVID-19 в городе
14:37
Общество
В Хакасии выявлен дефицит врачей, учителей и соцработников
14:34
Происшествия
Министр туризма Ставрополья стал фигурантом уголовного дела после фестиваля фейерверков
14:33
Общество
«За RT DE ответили»: в России прекращает работу Deutsche Welle
14:29
Политика
Вице-президент Роснефти Леонтьев допустил вербовку зажиточных россиян в Британии
14:28
Происшествия
Стая бездомных собак набросилась на девочку во дворе жилого дома в Астрахани
14:27
Весь мир
Йеменская армия отбила у повстанцев несколько опорных пунктов в Марибе
14:26
Общество
Роспотребнадзор объяснил, как правильно выбирать антисептик для защиты от коронавируса
14:25
Общество
МЧС России предупредило петербуржцев о порывистом ветре в ночь на 5 февраля
14:25
Происшествия
В Самаре коммунальщики жестоко убили собаку на глазах у прохожих
Все новости

Йеменская армия отбила у повстанцев несколько опорных пунктов в Марибе

Весь мир
Йеменская армия отбила у повстанцев несколько опорных пунктов в Марибе
Global Look Press  /  Hani Al-Ansi / dpa

Правительственные войска Йемена при поддержке авиации арабской коалиции смогли взять под контроль несколько опорных пунктов вблизи стратегической военной базы Ум Реш в районе Джуба на территории провинции Мариб. Саудовские СМИ со ссылкой на йеменское оборонное ведомство сообщили о ликвидации нескольких десятков повстанцев-хуситов.

Представители возглавляемой Эр-Риядом арабской коалиции отчитались о нанесении 14 авиаударов в течение последних 24 часов. Они сообщили об уничтожении 11 используемых членами движения «Ансар Аллах» транспортных средств вместе с пассажирами в Марибе и Хадже.

Впрочем, источники арабской коалиции нередко преувеличивают успехи в борьбе с противником, в то время как повстанцы, напротив, скрывают сведения о своих потерях. По этой причине установить точное число жертв пока нельзя.

Йеменская армия отбила у повстанцев несколько опорных пунктов в Марибе
Федеральное агентство новостей /

Обострение продолжается

Правительственные силы смогли перенять военную инициативу в начале 2022 года, после полноценного возвращения в конфликт Объединенных Арабских Эмиратов. Их союзники из местных группировок поддержали наступление лояльных правительству Мансура Хади подразделений и смогли отбить у повстанцев обширные территории: они сумели полностью захватить регион Шабва и продвинулись вглубь позиций «Ансар Аллах» в Марибе. 

ВВС военной коалиции проводят бомбардировку городов и военных объектов хуситов, чтобы обеспечить дальнейшее наземное наступление йеменской армии. 

Сейчас особо ожесточенные бои были зафиксированы в районах Джуба и Абедия. Также хадисты подошли уже к западным окраинам города Таиз. Два дня тому назад в этом населенном пункте повстанцы предприняли попытку контрнаступления на правительственные войска, однако в результате были вынуждены отступить, потеряв по меньшей мере 15 бойцов. Контроль за этим городом обеспечивает доступ к важной дороге, ведущей к Ходейде.

Политическое давление

Тем временем противники хуситов стремятся добиться международного давления на них. Так, вице-президент Йемена Али Мохсен аль-Ахмер отметил, что объявление движения «Ансар Аллах» террористической организацией приведет к сдерживанию «разрушительного поведения» ополчения. В минувшую среду на встрече с представителем миссии ЕС в Йемене Марион Лалисс он также обвинил повстанцев в срыве всех мирных инициатив и усилении числа ударов по территориям Саудовской Аравии, ОАЭ и гражданским объектам на родине.

БПЛА хуситов
Федеральное агентство новостей /

Хуситы опровергают все обвинения в неправомерности своих действий и нападениях на мирных граждан, однако они и правда усилили интенсивность трансграничных ударов беспилотниками и баллистическими ракетами по территориям враждебных им государств.

Участие Эр-Рияда и Абу-Даби в йеменской войне расценивается шиитским ополчением как внешняя агрессия, требующая ответных ответной реакции.

Нынешнее обострение еще более затягивает военный конфликт, что сказывается на положении мирных граждан, переживающих, по данным ООН, самый тяжелый в истории гуманитарный кризис.

Йеменская армия отбила у повстанцев несколько опорных пунктов в Марибе
Федеральное агентство новостей /

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Йеменская армия отбила у повстанцев несколько опорных пунктов в Марибе
саудовская аравия оаэ йемен хуситы
Комментировать