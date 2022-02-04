Йеменская армия отбила у повстанцев несколько опорных пунктов в Марибе

Правительственные войска Йемена при поддержке авиации арабской коалиции смогли взять под контроль несколько опорных пунктов вблизи стратегической военной базы Ум Реш в районе Джуба на территории провинции Мариб. Саудовские СМИ со ссылкой на йеменское оборонное ведомство сообщили о ликвидации нескольких десятков повстанцев-хуситов.

Yemeni government troops make new gains in Marib province | Arab Newshttps://t.co/x33cw5HupU — Rojname News English (@ROJNAME_english) February 3, 2022

Представители возглавляемой Эр-Риядом арабской коалиции отчитались о нанесении 14 авиаударов в течение последних 24 часов. Они сообщили об уничтожении 11 используемых членами движения «Ансар Аллах» транспортных средств вместе с пассажирами в Марибе и Хадже.

Впрочем, источники арабской коалиции нередко преувеличивают успехи в борьбе с противником, в то время как повстанцы, напротив, скрывают сведения о своих потерях. По этой причине установить точное число жертв пока нельзя.

Федеральное агентство новостей /

Обострение продолжается

Правительственные силы смогли перенять военную инициативу в начале 2022 года, после полноценного возвращения в конфликт Объединенных Арабских Эмиратов. Их союзники из местных группировок поддержали наступление лояльных правительству Мансура Хади подразделений и смогли отбить у повстанцев обширные территории: они сумели полностью захватить регион Шабва и продвинулись вглубь позиций «Ансар Аллах» в Марибе.

ВВС военной коалиции проводят бомбардировку городов и военных объектов хуситов, чтобы обеспечить дальнейшее наземное наступление йеменской армии.

Сейчас особо ожесточенные бои были зафиксированы в районах Джуба и Абедия. Также хадисты подошли уже к западным окраинам города Таиз. Два дня тому назад в этом населенном пункте повстанцы предприняли попытку контрнаступления на правительственные войска, однако в результате были вынуждены отступить, потеряв по меньшей мере 15 бойцов. Контроль за этим городом обеспечивает доступ к важной дороге, ведущей к Ходейде.

Политическое давление

Тем временем противники хуситов стремятся добиться международного давления на них. Так, вице-президент Йемена Али Мохсен аль-Ахмер отметил, что объявление движения «Ансар Аллах» террористической организацией приведет к сдерживанию «разрушительного поведения» ополчения. В минувшую среду на встрече с представителем миссии ЕС в Йемене Марион Лалисс он также обвинил повстанцев в срыве всех мирных инициатив и усилении числа ударов по территориям Саудовской Аравии, ОАЭ и гражданским объектам на родине.

Федеральное агентство новостей /

Хуситы опровергают все обвинения в неправомерности своих действий и нападениях на мирных граждан, однако они и правда усилили интенсивность трансграничных ударов беспилотниками и баллистическими ракетами по территориям враждебных им государств.

Участие Эр-Рияда и Абу-Даби в йеменской войне расценивается шиитским ополчением как внешняя агрессия, требующая ответных ответной реакции.

Нынешнее обострение еще более затягивает военный конфликт, что сказывается на положении мирных граждан, переживающих, по данным ООН, самый тяжелый в истории гуманитарный кризис.