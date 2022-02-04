В России появится премиальный универсал от «дочки» Hyundai

Москва, 4 февраля. Китайская компания Genesis везет в РФ универсал G70 Shooting Brake.
Пятидверный «китаец» от дочернего предприятия Hyundai будет реализоваться на территории России с одним силовым агрегатом при паре вариантов форсирования. Кроме того, автомобиль предложит полный привод. Стоимость модели составит от 3,545 млн до 4,35 млн рублей.
Автопроизводитель разместил соответствующие данные в расширенной версии прайс-листа на машину Genesis G70, который представлен на официальном сайте организации.
Универсальное исполнение транспортного средства получило приставку Shooting Brake. На просторах нашей страны автомобиль будет оборудоваться мотором на 2,0 литра мощностью 197 л.с. в паре с АКПП на восемь передач. Автолюбители смогут выбрать три комплектации — Elegance, Advance или Supreme. В зависимости от уровня оснащенности, в машине будут присутствовать восемь подушек безопасности, подогрев сидений, медиасистема с навигацией, адаптивная оптика и подобные «фишки».
Кроме того, россияне смогут заказать установку на универсал модификации двигателя в 247 л.с. Но подобный тюнинг будет доступен водителям, если они покупают особую версию G70 Sport стоимостью 4,315 млн рублей.
Помимо появления в 2022 году на отечественном рынке седана и универсала Genesis G90, в РФ также привезут спортивные версии кроссоверов Hyundai Creta и Tucson, а также обновленный Palisade.