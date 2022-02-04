В России появится премиальный универсал от «дочки» Hyundai

Москва, 4 февраля. Китайская компания Genesis везет в РФ универсал G70 Shooting Brake.

Пятидверный «китаец» от дочернего предприятия Hyundai будет реализоваться на территории России с одним силовым агрегатом при паре вариантов форсирования. Кроме того, автомобиль предложит полный привод. Стоимость модели составит от 3,545 млн до 4,35 млн рублей.

Автопроизводитель разместил соответствующие данные в расширенной версии прайс-листа на машину Genesis G70, который представлен на официальном сайте организации.

genesis.com / ООО “Хендэ Мотор СНГ”

Универсальное исполнение транспортного средства получило приставку Shooting Brake. На просторах нашей страны автомобиль будет оборудоваться мотором на 2,0 литра мощностью 197 л.с. в паре с АКПП на восемь передач. Автолюбители смогут выбрать три комплектации — Elegance, Advance или Supreme. В зависимости от уровня оснащенности, в машине будут присутствовать восемь подушек безопасности, подогрев сидений, медиасистема с навигацией, адаптивная оптика и подобные «фишки».

Кроме того, россияне смогут заказать установку на универсал модификации двигателя в 247 л.с. Но подобный тюнинг будет доступен водителям, если они покупают особую версию G70 Sport стоимостью 4,315 млн рублей.

Помимо появления в 2022 году на отечественном рынке седана и универсала Genesis G90, в РФ также привезут спортивные версии кроссоверов Hyundai Creta и Tucson, а также обновленный Palisade.