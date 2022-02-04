Блиновская назвала враньем новость о долге за мужские часы стоимостью 2 млн рублей

Москва, 4 февраля. Интернет-коуч Елена Блиновская, которая прославилась благодаря «марафонам желаний», отреагировала в Instagram на новость о поданном к ней иске со стороны продавца дорогих мужских наручных часов.

Ранее в СМИ появилась информация, что мужчина по имени Алексей продал Блиновской брендовый аксессуар стоимостью почти 2 млн рублей. Однако коуч заплатила ему только 100 тысяч рублей в качестве залога, остальную сумму она так и не вернула. Блиновская поделилась этой новостью в Stories.

«Это вранье. Чистой воды», — написала она.

Prt Scr instagram.com / @elena_blinovskaya

Речь идет о часах Audemars Piguet модели Royal Oak Offshore, сделка состоялась в прошлом году. По данным СМИ, продавец уже подал иск к Блиновской.