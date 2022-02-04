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Компромисса не будет: депутат Федоров оценил предстоящую встречу Путина и Макрона
Политика
Компромисса не будет: депутат Федоров оценил предстоящую встречу Путина и Макрона
Федеральное агентство новостей  / 

Координатор политического объединения «Национально-освободительное движение» и депутат Госдумы Евгений Федоров в разговоре с ФАН исключил, что Владимир Путин и Эммануэль Макрон придут к компромиссному решению в ходе предстоящих переговоров. Напомним, глава Франции обсудит с президентом России ситуацию вокруг Украины на следующей неделе, в понедельник, 7 февраля.

По словам Федорова, Запад намеренно вовлекает в конфликт другие страны, чтобы «перенести опасность на территорию Европы». В данной ситуации к решительным действиям главу РФ может сподвигнуть ситуация, которая сложилась во времена Карибского кризиса.

«Россия объявила о том, что ее не устраивает та безопасность, которая сложилась. Со стороны НАТО есть нарушения предыдущих договоренностей. Россия будет предпринимать военно-технические шаги, то есть создавать равную неделимую безопасность. Задача США — увести от себя эту опасность и перенести ее на территорию Европы. Задача России сейчас — решать все вопросы вместе с Америкой и учесть факторы опасности с территории Запада, которые в будущем будут объявлены президентом. Какие? Мы пока не знаем.  Я уверен, что в эту встречу никакого компромисса не будет. Кто-то ставит России задачу выжить, а кто-то хочет ее уничтожить. В данной ситуации компромисс невозможен», — комментирует собеседник ФАН.

Компромисса не будет: депутат Федоров оценил предстоящую встречу Путина и Макрона
kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

На этой неделе Макрон и Путин трижды говорили по телефону. В ходе последних переговоров, которые прошли 3 февраля, лидер РФ еще раз обратил внимание коллеги на провокационные заявления и действия Киева, которые противоречат минским договоренностям.

Новость, что встреча лидеров двух стран может состояться «уже в обозримой перспективе», подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Официальный представитель Кремля заявил, что о времени и месте встречи сообщат позже.

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