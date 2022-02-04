«За RT DE ответили»: в России прекращает работу Deutsche Welle

Одно из старейших антисоветских, а затем и антироссийских СМИ — Deutsche Welle («Немецкая волна») — больше не будет работать на территории России. Обозреватель ФАН Альгис Микульскис разбирается в причинах этой ситуации.

Строго говоря, немецкая государственная телерадиокомпания Deutsche Welle шла к принудительному прекращению своей работы в России уже достаточно давно. Дело тут не в претенциозности материалов ее «русской редакции» и не в однобокой подаче информации обо всем происходящем в нашей стране — цензура у нас, как известно, запрещена Конституцией РФ. Дело тут в том, что иногда немецкие журналисты опускались до прямых оскорблений государства и его руководства, как это произошло, например, летом 2018 года, когда на странице компании в Twitter появился анонс интервью с двоюродной сестрой украинского режиссера-террориста Олега Сенцова. Содержимое данного анонса оказалось таковым, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова была вынуждена обратиться с призывом дать оценку пропагандистской деятельности издания в соответствующие законодательные и регулирующие органы.

«Хочу воспользоваться этой возможностью и обратиться к коллегам из Государственной думы, Совета Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, а также к соответствующим профильным структурам гражданского общества обратить внимание на эту ситуацию, дать соответствующую оценку и вообще начать анализировать эту ситуацию с точки зрения тех самых стандартов, на которые ссылаются германские представители, которые анализируют положение российских СМИ. Мы не оспариваем право СМИ на публикацию критических статей в адрес любого государства. Мы говорим о том, что скриншот содержит не просто факты или анонс мероприятия, в него инкорпорировано оценочное суждение о нашей стране», — процитировало Захарову информационное агентство ТАСС.

Тогда медиакомпанию все же пощадили и не стали лишать лицензии на вещание. Однако после этого эпизода и нескольких других ему подобных вещала она недолго — в четверг, 3 февраля, МИД России объявил список мер, принятых в ответ на запрет работы в Германии немецкоязычной редакции финансируемого российскими властями телеканала Russia Today. Основными шагами стали прекращение спутникового и иного вещания Deutsche Welle на территории РФ, закрытие корпункта DW в России и аннулирование аккредитаций всех сотрудников.

wikipedia.org / Jürg Vollmer / Maiakinfo / CC BY-SA 3.0

Напомню, с чего все началось. Видеоагентство RT Ruptly GmbH и немецкоязычный сайт RT DE Productions GmbH должны были начать работу в Германии в декабре 2021 года. Но 26 февраля их руководством было получено уведомление о закрытии счетов в одном из немецких банков, а 28 сентября стало известно и о блокировке аккаунтов этих подразделений RT хостингом YouTube.

Тем не менее 16 декабря прошлого года RT DE все же вышел в эфир. Но спустя ровно неделю — после судебного разбирательства, инициированного управлением СМИ Берлина-Бранденбурга (MABB), — спутниковое вещание канала было прекращено, а в минувшую среду, 2 февраля, немецкий регулятор — комиссия по надзору за СМИ — поставил окончательную точку в работе Russia Today для немецкоязычной аудитории.

И вот тут терпение Москвы закончилось, а руководство DW начало хлопать глазами и высказываться в духе знаменитого анекдота «А нас-то за что?!». В частности, генеральный директор Deutsche Welle Петер Лимбур, слова которого приводит РБК, был весьма наивно удивлен резким решением Москвы.

«Меры, предпринятые российскими властями, непонятны и представляют собой чрезмерную реакцию. С нами играют так, как средствам массовой информации приходится сталкиваться только с автократиями. Мы официально протестуем против этой абсурдной реакции российского правительства и предпримем юридические действия, чтобы оспорить объявленные меры», — заявил чиновник.

Принцип «какою мерою мерите, такою и вам будут мерить» известен еще с библейских времен, и весьма странно, что такой видный информационный функционер, как Лимбур, судя по всему, о нем забыл. Ну что ж, теперь вспомнит.

Global Look Press / Kay Nietfeld/dpa

Не преминула поделиться своими соображениями по поводу случившегося и министр ФРГ по вопросам культуры и СМИ Клаудия Рот:

«RT DE в настоящее время вещает без лицензии и не обращался за лицензией. На этом основании земельное управление по делам СМИ принял решение. Это совершенно иная ситуация, чем у DW, у которой сейчас отзывают лицензию».

«Это другое», мы в курсе! Однако как быть с лицензией, которую российская компания получила в Сербии, чье действие, согласно положениям Европейской конвенции о трансграничном телевидении, позволяло ей осуществлять свою деятельность в Германии?

Общую же реакцию российского общества на всю эту историю вполне можно проиллюстрировать словами спикера Государственной думы Вячеслава Володина, написавшего в своем Telegram-канале буквально следующее:

«Вы сами не следуете тем принципам, которые озвучиваете. Нарушая свободу слова, свободу распространения информации, по сути, вводите цензуру, действуете против основных демократических ценностей. Это грязное пятно на вашей репутации. Те, кто пытается таким образом вести себя против нашей страны, должны понять: пора заканчивать с этими решениями. Только взаимное уважение, отсутствие двойных стандартов поможет вам вести диалог с Россией».

Высказался депутат, после чего доступ в нижнюю палату парламента России для немецких журналистов оказался закрытым.

В целом же можно сказать одно: Россия начала защищаться. А уж это-то она делать умеет как никто другой.