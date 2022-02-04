Поездки в Петербург и Махачкалу стали самыми выгодными на предстоящее 14 февраля

Москва, 4 февраля. Влюбленные пары в честь 14 февраля могут отправиться в небольшие путешествия в Петербург, Махачкалу или Владикавказ. Сервис OneTwoTrip признал эти направления самыми выгодными.

День всех влюбленных в этом году празднуют в понедельник, что дает возможность объединить романтическую дату с выходными. Трех дней может вполне хватить для маленького путешествия вдвоем.

Специалисты OneTwoTrip проанализировали предложения на рынке и выбрали наиболее выгодные для жителей Москвы. Авиабилеты в Петербург и обратно обойдутся в 3,6 тысячи рублей для одного человека, за ночь в отеле придется отдать 1,1 тысячи рублей. Стоимость поездки в Махачкалу примерно такая же.

Ростуризм ранее признал Москву, Санкт-Петербург и Крым самыми популярными направлениями внутреннего туризма. В агентстве заявили об увеличении количества путешественников в 2021 году.