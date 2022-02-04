Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 февраля 14:38
14:37
Общество
Мэр Москвы Собянин сообщил о стабилизации ситуации с COVID-19 в городе
14:37
Общество
В Хакасии выявлен дефицит врачей, учителей и соцработников
14:34
Происшествия
Министр туризма Ставрополья стал фигурантом уголовного дела после фестиваля фейерверков
14:33
Общество
«За RT DE ответили»: в России прекращает работу Deutsche Welle
14:29
Политика
Вице-президент Роснефти Леонтьев допустил вербовку зажиточных россиян в Британии
14:28
Происшествия
Стая бездомных собак набросилась на девочку во дворе жилого дома в Астрахани
14:27
Весь мир
Йеменская армия отбила у повстанцев несколько опорных пунктов в Марибе
14:26
Общество
Роспотребнадзор объяснил, как правильно выбирать антисептик для защиты от коронавируса
14:25
Общество
МЧС России предупредило петербуржцев о порывистом ветре в ночь на 5 февраля
14:25
Происшествия
В Самаре коммунальщики жестоко убили собаку на глазах у прохожих
Все новости

Поездки в Петербург и Махачкалу стали самыми выгодными на предстоящее 14 февраля

Общество
Поездки в Петербург и Махачкалу стали самыми выгодными на предстоящее 14 февраля
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 4 февраля. Влюбленные пары в честь 14 февраля могут отправиться в небольшие путешествия в Петербург, Махачкалу или Владикавказ. Сервис OneTwoTrip признал эти направления самыми выгодными.

День всех влюбленных в этом году празднуют в понедельник, что дает возможность объединить романтическую дату с выходными. Трех дней может вполне хватить для маленького путешествия вдвоем.

Специалисты OneTwoTrip проанализировали предложения на рынке и выбрали наиболее выгодные для жителей Москвы. Авиабилеты в Петербург и обратно обойдутся в 3,6 тысячи рублей для одного человека, за ночь в отеле придется отдать 1,1 тысячи рублей. Стоимость поездки в Махачкалу примерно такая же.

Ростуризм ранее признал Москву, Санкт-Петербург и Крым самыми популярными направлениями внутреннего туризма. В агентстве заявили об увеличении количества путешественников в 2021 году.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Поездки в Петербург и Махачкалу стали самыми выгодными на предстоящее 14 февраля
путешествие поездки 14 февраля
Комментировать