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Французские аналитики признали безальтернативность российского газа для Европы

Экономика
Французские аналитики признали безальтернативность российского газа для Европы
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Тема противостояния России и Запада вышла за рамки Украины — того самого «вторжения», которое наша страна упорно отказывается совершать. Внезапно она стала обсуждаться некоторыми экспертами с прагматической точки зрения, а именно — в контексте энергетики вообще и зеленой энергии в частности.

Недавно во французском издании La Tribune на эту тему вышел материал за авторством бывшего члена Еврокомиссии по вопросам энергетики и геополитики Самюэля Фюрфари. Если коротко, то суть высказывания эксперта в том, что Европе до полноценного развития зеленого энергетического сектора еще очень и очень далеко:

«ЕС не обойтись без российского газа и, вероятно, не обойтись без ее нефти, ископаемые источники энергии и атомная энергия будут по-прежнему использоваться в этом столетии и далеко за его пределами».

И потому логичным для господина Фюрфари является сотрудничество ЕС с Россией по энергетическому вопросу и шире — политическое сближение. Что интересно, эксперт говорит о том, что и России в силу географии выгоднее торговать ископаемым топливом именно со странами Европы, а не, например, с Китаем, «поскольку точки потребления в Китае находятся слишком далеко от российской границы, на которой могут размещаться газопроводы».

Впрочем, Китай — это отдельная тема. Пока же стоит ответить на вопросы о том, почему такие «призывы к миру» раздаются сейчас именно из Франции и кто вообще такой месье Фюрфари?

Что касается Пятой республики, то здесь все довольно просто. Нынешнее руководство этого государства с оговорками, не безусловно, но крайне скептически относится к НАТО в том формате, который имеет место сейчас. То есть под фактическим управлением США.

Президент Франции Эммануэль Макрон еще в 2019 году заявлял о «смерти мозга» Североатлантического альянса. И при этом неоднократно говорил, что только в полноценном диалоге с Россией можно гарантировать безопасность в Европе.

Французские аналитики признали безальтернативность российского газа для Европы
kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

На текущем этапе стоит напомнить прошло уже несколько переговоров президента России Владимира Путина и французского лидера в телефонном формате.

Сначала диалог состоялся 28 января. Разговор был посвящен все той же европейской безопасности, вопросу Украины и совместной борьбе с коронавирусом.

Судя по всему, разговор этот был вполне конструктивным, поскольку 3 февраля состоялась повторная беседа глав двух государств. И по итогам этого диалога президенты условились «о проработке условий для личной встречи».

В переводе с языка дипломатических намеков на русский такая плотность общения означает ровно одно: Москва и Париж хотят видеть друг в друге системных партнеров, насколько это возможно в текущей политической конъюнктуре и в условиях отношений Запада и России. Весьма возможно, что и по вопросам энергетики.

И здесь крайне важна персона господина Фюрфари, который скептически относился к тотальному замещению зеленой энергией традиционного европейского топливно-энергетического комплекса — еще до того, как это было «модно».

Дело в том, что данный эксперт еще в 2012 году написал книгу «Экология в стране чудес», в которой высказался в том духе, что многолетняя борьба с выбросами углекислого газа и глобальным потеплением в перспективе ближайших десятилетий — не более, чем крайне дорогостоящая фикция, которая еще и отдает определенной антинаучностью.

Казалось бы, все последующие годы эти тезисы опровергались хотя бы на уровне развития зеленой энергетики в Европе. Так, в конце января 2021 года британский аналитический центр Ember и немецкий институт Agora Energiewende гордо рапортовали:

«С 2015 года в прошлом году из возобновляемых источников [в Европе] было сгенерировано 38% всей электроэнергии, а с помощью ископаемого топлива — 37%».

То есть зеленой энергии в ЕС стало производиться больше, чем традиционной. Победа над потеплением, казалось, была близка. Но тут перестал дуть ветер, солнце зашло за тучи, наступила зима, а европейские государства так наторговали на спотовых газовых аукционах, что Европа рухнула в энергетический кризис.

Французские аналитики признали безальтернативность российского газа для Европы
ФБА «Экономика сегодня» / ФБА «Экономика сегодня»

Ну, и чтобы было понятно, в каких конкретных цифрах этот кризис выражается, нужно сказать, что на 4 февраля 2022 года цена за тысячу кубометров газа на европейских биржах составила 975 долларов. С перспективной дальнейшего роста цены.

Но «Северный поток — 2» все так же продолжает проходить сертификацию, а поставки газа по другим российским трубопроводам сокращаются, потому что Европа сейчас в массе своей не в состоянии заплатить. Хотя стоит подчеркнуть, что «Газпром» все свои обязательства выполняет, о чем прямым текстом заявляют не только руководители российской компании, но и представители ЕС.

К слову, сигналы, и довольно ясные, о том, что с западной зеленой энергетикой что-то явно идет не так, раздавались весь предыдущий год. И своеобразной демонстрацией того, что до тотального замещения традиционного ТЭК зеленой энергией еще очень далеко, стал глобальный климатический форум в Глазго, прошедший в ноябре прошлого года. Итоги которого даже в западной демократической прессе (которая экологическую повестку поддерживает особенно горячо) были охарактеризованы как провал.

Кстати, самое интересное, что, в принципе, Россия может обеспечить и поставки зеленого водорода, если Европе так уж хочется полностью перейти на использование топлива, полученного в результате безуглеродного производства. У нас сейчас реализуется несколько проектов в этой сфере, самый масштабный из которых это Пенжинская приливная станция, в которую уже заложены такие проектные мощности, что она в перспективе будет давать энергию не только русскому Северу, но и на экспорт. Лишь бы у «партнеров» было чем платить и хватило мощностей эту российскую зеленую энергию потреблять.

Пока же, возвращаясь к высказыванию Самюэля Фюрфари, стоит отметить, что именно Европа, сделав российский газ фактором политики, довела себя до того положения дел, в котором пребывает сейчас. Что касается России, то руководство нашей страны и госкорпорации «Газпром» неоднократно заявляли, что торговля ресурсами должна оставаться только торговлей, то есть сугубо экономической сферой. Иначе это может привести к самым неблагоприятным последствиям. И последствия эти не заставили себя ждать.

Радует хотя бы то, что в ЕС еще есть крупные и авторитетные эксперты, которые говорят о том же и призывают сменить европейскую политику в адрес России, чтобы нормализовать собственную экономику и энергетический комплекс. Прислушаются ли к этому европейские политические элиты — большой вопрос. Но, кажется, если говорить непосредственно о Франции, то некоторые шансы на такой исход событий есть.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции ФАН.

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