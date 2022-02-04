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Анита Цой презентовала мини-альбом «Океан Свободы»

  /   Обновлено: 04 февраля 2022 13:24
Общество
Анита Цой презентовала мини-альбом «Океан Свободы»
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 4 февраля. Певица Анита Цой выпустила мини-альбом под названием «Океан Свободы». В пластинку вошли шесть композиций.

Альбом вышел в преддверии дня рождения, который артистка отметит 7 февраля. Он стал третьей частью музыкального материала из юбилейного шоу «Пятый океан».

В новый альбом вошел хит певицы «Полет», но спет в новой интерпретации. Анита Цой, работавшая когда-то на рынке ради записи дебютного альбома, вдохновлялась отечественными рокерами. Тогда из динамиков звучали «Аквариум», «Наутилус Помпилиус», «Алиса», «Ария» и «Кино». Песню «Полет» исполнительница посвятила Виктору Цою, лидеру «Кино».

«Дух свободы девяностых стал главным лейтмотивом мини-альбома «Океан Свободы», в котором певица представляет совершенно новое рок-прочтение полюбившихся публике известных хитов. «Мой воздух, моя любовь», «Твоя_А», «Целься в сердце» … И, конечно, легендарная песня «Полет» вновь удивят слушателей совершенно новой интерпретацией», — сообщила пре-служба звезды.

В прошлом году артистка сообщила, что «Пятый океан» станет ее последней шоу-программой. Но это не означает, что артистка завершает музыкальную карьеру.

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