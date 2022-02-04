Названая сестра Ванги Слава Севрюкова предсказала начало мировых катаклизмов в 2022 году

София, 4 февраля. Ясновидящая Слава Севрюкова предсказала глобальную катастрофу в 2022-2025 году, которая сместит ось вращения планеты и вызовет массовые природные катастрофы на Земле.

Севрюкова родом из Болгарии, ее называли «второй Вангой». Сама Вангелия Гуштерова признала ее сестрой. Однако в отличие от своей известной «сестры», Слава указывала точные сроки исполнения своих пророчеств. Предсказание ясновидящей на 2022-2025 годы предрекает миру глобальную катастрофу. Севрюкова назвала причину катаклизма и заявила, что выжить можно только на возвышенности.

«Комета. Проходит рискованно близко. Ее огненный хвост коварно лижет нашу голубую планету. Земля трясется резко, долго. Происходят необратимые процессы. Она изменяет курс. Ее тонкая энергетическая ось вращается. Полюса смещены. Климат резко меняется. Температура резко падает», — передает видение Севрюковой блогер на дзен-канале «Пророчества и Предсказания».

Последователи болгарской ясновидящей предположили, что в предсказании речь идет о сближении нейтронной звезды класса георотатор Тифон – Медуза Горгона с Землей. В преданиях и мифах народов прошлого сохранились свидетельства того, что много лет назад подобная катастрофа уже случалась. Масса «потухшей» звезды в восемь раз больше, чем у Земли, причем ее диаметр составляет всего 800 метров. Последний раз сближение происходило в 1500 году до нашей эры, во время «казней египетских».

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«Огромная длиннохвостая комета летит к Земному шару. Приближается. Ее зловещее веерообразное тело, раскинувшееся в пространстве, растет, растет... Невиданное явление. Гравитация огромного космического объекта сотрясает планету. Если бы она была звездой, она бы взорвала ее и испарила», — говорится в пророчестве Севрюковой.

Великий пророк Нострадамус тоже говорил о появлении «косматой звезды» вблизи планеты. Согласно его предсказанию, она вызовет гигантские волны высотой более 500 метров, которые затопят все низины и низкогорья.

Блогер приводит доказательство того, что смещение оси вращения планеты уже происходило, об этом говорят многочисленные свидетельства. Во время катастрофы Земля «кувыркнулась» в пространстве, при этом момент ее движения остался прежним. В течение некоторого времени ось вращения была направлена на Солнце, одна часть планеты была освещена, вторая находилась в полной темноте несколько дней.

Telegram / Роскосмос

В Китае и Индии светило не двигалось с места в течение десяти дней, в Иране день длился девять суток, потом наступила ночь на такое же количество времени.

«В течение времени, равного пяти дням и пяти ночам, солнца в небе не было, и тогда океан вышел из берегов и с грохотом обрушился на сушу. Вся поверхность земли изменилась во время этой катастрофы», — говорится в предании индейцев Перу о той катастрофе.

Было множество свидетельств с разных частей света, что Земля «перевернулась вверх дном» и на ней не осталось людей. Греческие авторы писали, что светило сменило направление движения, вставало на востоке, а не на западе, как раньше. Это привело к изменению чередования времен года

«Зима приходит как лето, месяцы перевернулись, и часы нарушились», — такую фразу нашли в египетском папирусе Анастази IV.

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Севрюкова предполагала, что подобное может повториться при сближении нейтронной звезды класса георотатор Тифон – Медуза Горгона с Землей. Ясновидящая предсказала разрушительные землетрясения, цунами и извержение вулканов. Вулканическая пыль скроет Солнце на три года.

Многие известные экстрасенсы подтверждают слова Севрюковой о глобальном катаклизме. Человечество в 2022 году может столкнуться с мировым кризисом и природными бедствиями, считает финалист шоу «Битва экстрасенсов» Зираддин Рзаев.