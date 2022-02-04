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Народная милиция ЛНР: ВСУ перебросили в Донбасс американские и британские ПТРК

Армия
Народная милиция ЛНР: ВСУ перебросили в Донбасс американские и британские ПТРК
Global Look Press  /  U.S. Army

Луганск, 4 февраля. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), дислоцированные в Донбассе, получили в свое распоряжение большое количество ПТРК западного производства. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

В Донбасс также переброшены операторы ракетных комплексов ВСУ, прошедшие подготовку у западных инструкторов, сообщил журналистам представитель НМ Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

«По нашим данным, большая часть ранее полученных от США и Великобритании противотанковых ракетных комплексов Javelin, TOW, и NLAW уже доставлены на позиции в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения», — отметил офицер Филипоненко.

Официальные представители РФ неоднократно призывали западные страны отказаться от поставок оружия Киеву, так как это оказывает дестабилизирующее влияние на ситуацию в Донбассе.

Ранее военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец на конкретных примерах высмеял боеспособность «лучшей бригады» Вооруженных сил Украины. О размещении артиллеристами ВСУ дальнобойных гаубиц «Мста-Б» вблизи Крыма сообщал Infox.

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ЛНР донбасс птрк javelin
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