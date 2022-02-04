Премьер-министр Мали: Франция устраивает политический и дипломатический террор против Бамако

Бамако, 4 февраля. Франция проводит акты политического и дипломатического терроризма в отношении Мали. Об этом заявил премьер-министр африканской республики Шогель Кокалла Маига.

«В течение нескольких месяцев во всех международных финансовых учреждениях представители Парижа выступали против включения в повестку дня любого проекта развития, касающегося нашей страны. Каждый раз, когда объявлялся саммит ЭКОВАС (Экономического сообщества стран Западной Африки. — Прим. ФАН), Елисейский дворец заранее объявлял о новых санкциях, что наводит на мысли об непосредственном участии бывшей метрополии в этом процессе», — отметил чиновник.

Маига добавил, что у ограничительных мер есть конкретная цель: дестабилизировать правительство переходного периода, свергнуть его, чтобы иметь во главе государства послушных людей, подчиняющихся Франции.

«Париж выступает против нас, чтобы проводить экономическое и финансовое удушение республики Мали. Кроме того, в случае военного сотрудничества, связывающие нас соглашения нарушаются властями бывшей метрополии. Доказательством является то, что на севере находились французские базы, созданные в соответствии с соглашением об обороне между Парижем и Бамако. И в один прекрасный день европейцы решили, что они покинут оборонные объекты, не уведомив нас. С этого момента мы также начали процесс пересмотра соглашений», — сообщил премьер.

Global Look Press / © Panoramic / ZUMAPRESS.com

По его словам, если одна сторона нарушает соглашение, буквально подставляя партнера под удар террористов, то второму необходимо задуматься, перечитать договор еще раз и отказаться от иностранного контингента.

«Поэтому решения, принятые против нас, были вдохновлены повесткой дня, выходящей за рамки интересов малийского народа, интересов Африки. Мы наблюдали, что на протяжении 20 лет под видом борьбы с терроризмом международные силы действовали в Афганистане, но в один прекрасный день, решили просто уйти. И мы видели, как афганцы отчаянно цеплялись за самолеты. Наш народ учится на этом. Парадокс в том, что у нас есть вооруженные силы, у них операция "Бархан", контингент многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации (МИНУСМА), конкретно европейские операции вроде EUTM EUCAP, "Такуба". Но несмотря на это, из года в год ситуация с безопасностью ухудшается», — подчеркнул Шогель Кокалла Маига.

Африканский чиновник добавил, что именно западные партнеры Мали стали причиной того хаоса, который поразил республику. Начиная с 2013 года в регионе работает операция «Сервал», которая сменилась миссией «Бархан», однако активность радикальных исламистов только усилилась. По мнению главы правительства, Париж был заинтересован в сепарировании страны с последующим разграблением ее природных богатств.

pexels.com / Dimitry Anikin

«А сегодня, когда мы решили отказаться от Франции, европейцы и ЭКОВАС обвиняют нас, власти в нелегитимности и позволяют нелестно отзываться о тех, кто действительно заинтересован в создании сильного государства. А еще мы не понимаем, почему некоторые европейские державы, не имея соглашения с Мали, позволяют себе отправлять на нашу территорию войска, причем без официального разрешения властей. Да, правительство приглашало европейцев, но все должно иметь конкретное соглашение, визу, чтобы находиться на нашей территории. Дания тому отличный пример, их войска действовали без одобрения, мы сказали, что не согласны», — заявил Маига.

Говоря о сотрудничестве с давним партнером, Российской Федерацией, чиновник подчеркнул, что разворот Бамако на восток стал решающим для Парижа, который почувствовал, что у него нет никаких преимуществ перед Москвой и ее способностью оказать африканской стране реальную помощь.

«Когда мы просили бывшую метрополию о помощи, нам ответили: "Нет, никто не будет за вас воевать, тем более МИНУСМА". Но в то же время коллективный Запад блокирует наши оборонные инициативы — мы хотим купить европейские самолеты, нам не дают, американские — тоже. Поэтому мы заключили соглашения о военном сотрудничестве с Россией. Мы покупаем у нее оружие. И сегодня мы видим результаты этого сотрудничества, они ощутимы. Менее чем за месяц наша армия добилась впечатляющих результатов. Число террористов, уничтоженных за это время, превышает то, чего не удавалось добиться за последние 30 лет», — сказал премьер-министр Мали.

Global Look Press / © Nicolas Remene / Keystone Press Agency

В заключении Шогель Кокалла Маига сообщил, что сотрудничество с РФ позволит республике выбраться из кризиса безопасности и реализовать комплекс защитных мер для народа, что является приоритетом Бамако.

«Мы хотим защитить собственных граждан и их собственность. Хотим, чтобы уважался наш суверенитет, достоинство нации и свобода выбора партнеров», — закончил глава правительства.

Ранее руководитель Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей в собственном Telegram-канале сообщил, что эксперты ФЗНЦ подготовили список рекомендаций для помощи Правительству Мали.

ПолитРоссия /

В конце ноября представители правительства переходного периода официально заявили о прибытии в регион российских специалистов, которых на Западе связывают с «ЧВК Вагнера», для обучения личного состава национальной армии. Укрепление комплексного сотрудничества между Москвой и Бамако вызвало серьезное недовольство Франции.