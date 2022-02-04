CNN: сложная загадка Путина об Украине расколола США

Вашингтон, 4 февраля. Президент России Владимир Путин загадал Западу слишком сложную загадку, которая развязала горячие споры и расколола политическую элиту Соединенных Штатов. Об этом говорится в материале CNN.

По словам американских экспертов, глава российского государства не просто сконцентрировал внимание Вашингтона на действиях Москвы, но и открыл некие дипломатические пути для «разлучения союзников по НАТО», что заставило Белый дом понервничать. Плюс ко всему образовался публичный спор между руководством США и Украины по поводу того, планирует ли Россия совершать «вторжение» на подконтрольную Киеву территорию. В этом и заключается суть загадки Путина, пишет «ПолитРоссия».

«Владимир Путин делает это снова. Он привел Вашингтон в ярость. У всех есть теория о том, что именно планирует российский президент в отношении Украины. Но на самом деле этого не знает никто», — сказано в статье.

Федеральное агентство новостей /

Журналисты уверены, что российский лидер надавит еще на несколько болезненных точек США после визита в Китай и переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Президент РФ наверняка напугает американских аналитиков новостями об укреплении оси Москва — Пекин.

Владимир Путин уже успел заявить, что отношения России и Китая являются достойным примером для других стран, передает Радио Sputnik.

Как стало известно ранее, власти США с напряжением ждут решительного шага Путина по гарантиям безопасности. К такому выводу пришли аналитики CNN.