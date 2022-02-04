Пассажиропоток в аэропортах России увеличился на 58% в 2021 году

Москва, 4 февраля. Российские аэропорты заметно увеличили пассажиропоток в прошлом году, по сравнению с данными предыдущих лет.

Прошлый год был продуктивным для авиакомпаний страны. Аэропорты России обслужили 204,77 млн пассажиров за 2021 год. Эти данные говорят о приросте в 58%, по сравнению с данными за 2020 год. Перелеты внутри страны составили около 85% от всего количества обслуженных пассажиров.

Зарубежные авиарейсы из России в 2021 году достигли уровня в 23,5 млн человек. Этот показатель на 80% превышает результаты предыдущего отчетного периода и почти на 60% данные 2019 года.

По результатам прошлого отчетного периода зафиксировано рекордное исполнение бюджета для транспортной отрасли в России. Об этом сообщил глава российского Министерства транспорта Виталий Савельев. Из выделенных для бюджета средств выполнено 99,4% за 2021 год.