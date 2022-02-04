Аналитик Пикин раскрыл, как Россия может легко поставить крест на реверсе для Украины

Киев, 4 февраля. Украина может лишиться возможности покупать российский газ с помощью виртуального и даже вполне реального реверса через Венгрию и другие европейские страны. Об этом рассказал директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Киев в начале недели сообщил о том, что начал физический импорт голубого топлива из Венгрии. В то же время венгерский премьер-министр Виктор Орбан попросил у России увеличить объемы поставок газа в страну на 1 миллиард кубометров.

Однако Сергей Пикин считает, что эти два факта не обязательно связаны напрямую. По словам эксперта, российская сторона обычно прекрасно знает, для каких именно целей закупают газ страны по долгосрочным договорам, а потому «Газпром» наверняка был бы в курсе, если бы топливо предназначалось для Украины.

«Важно отметить, что "Газпром" при заключении долгосрочных контрактов всегда обращает внимание на конечных потребителей. И компании, которые с ним заключают контракты, указывают, кому в конечном итоге они должны поставлять газ», — заявил аналитик в интервью радио «Sputnik на русском».

Специалист в сфере энергетики отмечает, что сейчас «Газпром» пытается пресекать схемы, когда отдельные страны перепродают купленное топливо третьим сторонам по другой цене. В случае, если выясниться, что Венгрия поставляет газ Украине, Россия вполне может ограничить поставки Будапешту. Таким образом, Киев может остаться без газа, и схема с реверсом, которую Незалежная использует на протяжении последних лет, просто перестанет работать.

Новостное агентство «Харьков». /

«Сейчас "Газпром" пытается пресечь подобные схемы, как чистая перепродажа газа или реверс, которыми пользуется Украина. И, я думаю, что венгры, попросив дополнительные объемы газа, все-таки будут его потреблять, а не поставлять его куда бы то ни было. Потому что это достаточно быстро вскроется, и "Газпром" вряд ли будет поддерживать подобные инициативы», — считает Пикин.

В итоге эксперт уверен, что Венгрия попросила об увеличении поставок газа в первую очередь для собственных нужд. Учитывая, что именно Будапешт получил в прошлом году одну из самых низких цен на газ в рамках нового долгосрочного контракта, венгерская сторона может легко себе позволить нарастить потребление топлива без каких-либо финансовых потерь.

«Поэтому здесь речь идет именно об увеличении потребления. Тем более, что газ по контракту Венгрия получает самый дешевый, практически самая низкая цена, которая возможна на текущий момент. Поэтому по данной цене можно потреблять топливо сколько угодно», — уверен директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков ранее оценил авантюру США с поиском альтернативы российскому газу для Евросоюза.