Россиянин через суд требует с Блиновской 1,8 млн рублей

Москва, 4 февраля. Интернет-коуч Елена Блиновская, которая прославилась благодаря «марафонам желаний», ответит в суде из-за невыплаченной задолженности продавцу наручных часов Audemars Piguet, модель — Royal Oak Offshore стоимостью почти 2 млн рублей.

Истцом по данному делу выступает россиянин по имени Алексей. По словам мужчины, в прошлом году он продал Блиновской дорогие мужские часы. Вместо обещанных денег он получил только 100 тысяч рублей в качестве залога.

Вероятно, это был подарок для супруга Блиновской. Однако коуч не вернула остаток по долгу перед продавцом. Теперь Алексей намерен отсудить оставшиеся 1,83 млн рублей, пишет Mash.

В конце января Блиновская нашла новый способ монетизации в Instagram. Она предложила пользователям купить за 10 тысяч рублей двухнедельный доступ к ее Stories. Позднее подписчики стали жаловаться на блокировку со стороны блогера после оплаты доступа к ее контенту.