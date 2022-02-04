Юрист Добровинский усомнился в наличии у Собчак юридических оснований для иска к Шнурову

Москва, 4 февраля. Известный российский юрист Александр Добровинский проанализировал новый скандальный видеоклип музыканта Сергея Шнурова, в котором угадываются намеки на Ксению Собчак.

Оценивая содержание видеоклипа, Добровинский признал, что, использовав ребенка в попытке высмеять его родителей, Шнуров поступил вульгарно и низко, сообщает Life.

Но это из области морали, а вот предъявить судебный иск к музыканту Шнурову оснований у Собчак, по мнению Добровинского, маловато. Как пояснил юрист, в тексте песни нет ни одного слова о Ксении Собчак, поэтому с юридической точки зрения это дело довести до суда нереально.

Ранее ФАН сообщал о гневной реакции на провокационный видеоклип Шнурова со стороны Ксении Собчак. Она заявила, что музыкант утратил свой талант после того, как бросил пить. Ее поддержали нынешний и бывший мужья Константин Богомолов и Максим Виторган, отчитавшие Шнурова за впутывание в скандал ребенка Собчак.