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Вирусолог Альтштейн объяснил, почему штамм «Омикрон» нельзя определить только по симптомам
Общество
Вирусолог Альтштейн объяснил, почему штамм «Омикрон» нельзя определить только по симптомам
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Российский вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн в разговоре с ФАН объяснил, почему лихорадка и интоксикация не могут быть характерными признаками исключительно для штамма коронавирусной инфекции «Омикрон». По мнению эксперта, у инфекционного заболевания подобной специфики быть не может.

«Инфекционной болезни без лихорадки и интоксикации практически не бывает. Конечно, штамм «Омикрон» дает и температуру, и лихорадку, и интоксикацию. При тяжелых случаях это будет особенно выражено. Но данной специфики не может быть у инфекционного заболевания. Лихорадка и интоксикация присущи большинству в такой группе заболеваний», — отметил российский вирусолог.

Вирусолог Альтштейн объяснил, почему «Омикрон» нельзя определить только по симптомам
Prt Scr youtube.com / RT Россия

Сходство симптоматики инфекционных заболеваний ранее отмечал и главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко. По его словам, течение штамма «Омикрон» похоже на ОРВИ. Однако отоларинголог Владимир Зайцев предупредил, что после «Омикрона» у пациента может появиться дисфония (видоизменение голоса и возникновение охриплости). В некоторых случаях — потеря способности говорить.

Федеральный оперативный штаб актуализировал информацию о ситуации с коронавирусом в России. За прошедшие сутки зафиксировано 682 летальных исхода от последствий COVID-19. Количество заболевших за последние 24 часа выросло на 168 201 человека. С диагнозом COVID-19 госпитализировано 17 798 пациентов. За отчетный период выздоровело 58 449 россиян.

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