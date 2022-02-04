Алжир намерен увеличить добычу нефти до 992 тысяч баррелей в сутки

Алжир, 4 февраля. Алжир в марте повысит добычу нефти до 992 тыс. баррелей в сутки в рамках соглашения ОПЕК+, сообщил министр энергетики Мухаммад Аркаб.
В настоящее время этот показатель достигает примерно 982 тыс. баррелей в день. Национальные СМИ опубликовали видеообращение чиновника. По его словам, недавнее решение Организации стран — экспортеров нефти и ее союзников во главе с Россией продолжать повышать производство на 400 тыс. баррелей в сутки связано с тем, что мутировавший омикрон-штамм COVID-19 не оказал никакого влияния на мировую экономику.
????وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب يعلن :— الإذاعة الجزائرية (@radioalgerie_ar) February 2, 2022
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«ОПЕК+ тем не менее продолжит следить за рынком нефти в свете быстрого распространения коронавируса», — добавил Акраб.
В ноябре власти страны сообщили о том, что экспорт ископаемого топлива составил 24 млрд долларов. Таким образом, доходы АНДР в данной отрасли увеличились за год почти на 40%.