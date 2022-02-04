Захарова обратилась к Джонсону из-за сообщений о российской «агрессии»

Москва, 4 февраля. Британским властям следует прекратить употреблять заготовленные фразы о России. В таком случае ситуация на мировой арене может улучшиться, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат обратилась к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону из-за сообщений о российской «агрессии». Во время брифинга она призвала руководство зарубежного государства отказаться от распространения фейков о РФ.

«Господин Джонсон, (пресс-секретарь Белого дома. — Прим.ФАН) Джен Псаки неделю, по ее признанию, не употребляет таких слов, может быть, вам тоже начать не употреблять хотя бы пару дней эти слова, и ситуация сама собой улучшится?» — говорится в комментарии представителя министерства.

Ранее посол России в Британии Андрей Келин выразил уверенность, что Джонсон не покинет свой пост. Сам премьер-министр о намерении исполнять обязанности главы правительства до 2029 года.